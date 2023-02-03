Песков заявил о давлении на Белград, комментируя слова Вучича о возможных санкциях

В Кремле надеются на развитие отношений с Сербией

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сербия подвергается колоссальному давлению, но РФ дорожит отношениями с Белградом и надеется на их развитие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы прекрасно понимаем, какому беспрецедентному давлению подвергается руководство Сербии со стороны коллективного Запада, и мы прекрасно понимаем, какой ценой сербскому руководству и какими усилиями сербскому руководству удавалось до сих пор выдерживать это самое давление", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что "мы высоко ценим эту позицию сербского руководства". и выразил надежду, что "двусторонние отношения будут и дальше развиваться по восходящей".

Так Песков ответил на просьбу прокомментировать слова президента Сербии Александра Вучича, который допустил, что в какой-то момент Белграду придется ввести санкции в отношении Москвы из-за операции на Украине.

По словам Пескова, Россия дорожит отношениями с Сербией, которые имеют глубокие исторические корни и "весьма субстантивное настоящее", а также "очень большие перспективы в будущем".