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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россия не признаёт Международный уголовный суд в Гааге и не признаёт юрисдикцию этого суда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что суд в Гааге намерен возбудить два уголовных дела против России.

"В целом не устаем вспоминать, что на протяжении многого количества лет ни какие-либо международные судейские органы, даже те, которые мы не признаём, ни другие члены международного сообщества не удосужились обращать внимание на разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства гражданских людей, которые украинские националисты устраивали на Донбассе", - добавил Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Международный уголовный суд намерен возбудить против России два уголовных дела, связанных с тем, что РФ якобы наносила удары по гражданской инфраструктуре Украины и, как утверждается, вывозила украинских детей в лагеря.

Дмитрий Песков Гаага Международный уголовный суд Украина
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