Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

МУС выдал ордер на арест Путина, в МИД РФ заявляют, что решения Гаагского суда не имеют для России правового значения

Сенатор Клишас предложил немедленно выдать ордер на арест всех судей МУС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. На Смоленской площади напомнили, что решения Гаагского международного суда не имеют юридической силы для России.

"17 марта 2023 года вторая досудебная палата МУС выдала ордеры на арест двух человек в связи с событиями на Украине: Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой", - говорится в сообщении суда.

В МУС поясняют, что приняли такое решение в рамках рассмотрения дела о "незаконной депортации людей из занимаемых Россией частей Украины - это нанесло ущерб украинским детям".

"Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения", - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - отметила Захарова.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что ордер МУС не имеет никаких правовых оснований и последствий.

"Сейчас юрисдикцию МУС не признают не только Россия, но и ряд государств, членов СБ ООН. Приняв столь абсурдное решение, МУС встал на путь самоликвидации", - написал сенатор в своем телеграм-канале.

По его мнению, "России нужно немедленно выдать ордер на арест всех "судей" МУС".

МУС Гаага Владимир Путин Украина МИД Мария Захарова Мария Львова-Белова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Париже скопились горы отходов на фоне забастовки мусорщиков

В Париже скопились горы отходов на фоне забастовки мусорщиков

Индия ограничила пребывание россиян по электронным турвизам

Индия ограничила пребывание россиян по электронным турвизам

Венгерский парламент 27 марта проголосует по заявке Финляндии на вступление в НАТО

Эрдоган согласился начать ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО

Эрдоган согласился начать ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО

Росавиация договорилась о плановом обслуживании российских авиакомпаний в Турции летом

Росавиация договорилась о плановом обслуживании российских авиакомпаний в Турции летом

МИД объявил о санкциях против 23 подданных Великобритании

МИД объявил о санкциях против 23 подданных Великобритании

Лидеры РФ и КНР по итогам переговоров в Москве подпишут два важных документа

Лидеры РФ и КНР по итогам переговоров в Москве подпишут два важных документа

Фигурантки "дела TUT.BY" получили по 12 лет лишения свободы

Большинство членов правительства РФ примут участие в переговорах лидеров РФ и Китая

Санду назвала целью Молдавии вступление в ЕС до 2030 года

Санду назвала целью Молдавии вступление в ЕС до 2030 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });