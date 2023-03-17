МУС выдал ордер на арест Путина, в МИД РФ заявляют, что решения Гаагского суда не имеют для России правового значения

Сенатор Клишас предложил немедленно выдать ордер на арест всех судей МУС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. На Смоленской площади напомнили, что решения Гаагского международного суда не имеют юридической силы для России.

"17 марта 2023 года вторая досудебная палата МУС выдала ордеры на арест двух человек в связи с событиями на Украине: Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой", - говорится в сообщении суда.

В МУС поясняют, что приняли такое решение в рамках рассмотрения дела о "незаконной депортации людей из занимаемых Россией частей Украины - это нанесло ущерб украинским детям".

"Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения", - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - отметила Захарова.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что ордер МУС не имеет никаких правовых оснований и последствий.

"Сейчас юрисдикцию МУС не признают не только Россия, но и ряд государств, членов СБ ООН. Приняв столь абсурдное решение, МУС встал на путь самоликвидации", - написал сенатор в своем телеграм-канале.

По его мнению, "России нужно немедленно выдать ордер на арест всех "судей" МУС".