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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Шойгу проверил производство высокоточного оружия на подмосковном заводе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области, сообщило во вторник российское военное ведомство.

"Главе российского оборонного ведомства продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, на которых осуществляется сборка высокоточных средств поражения", - сказано в сообщении.

Руководство корпорации представило министру запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения. Также Шойгу были доложены варианты модернизации высокоточного оружия, применяемого российской армией, сказано в сообщении.

В ходе совещания с руководством корпорации и профильных органов военного управления Шойгу отметил, что корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) достойно выполняет гособоронзаказ. "Однако, даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году, поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения", - сказано в сообщении.

По словам Шойгу, перед КТРВ стоит очень серьезная задача и для ее выполнения у предприятия есть необходимые резервы.

Он отметил, что "по отдельным новейшим образцам вооружения предприятие перешло уже не на опытное, а на серийное производство", говорится в сообщении.

"Продемонстрированные сегодня предприятием перспективные разработки заслуживают большого внимания. Эти изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран", - подчеркнул Шойгу.

Сергей Шойгу Минобороны РФ Московская область Тактическое ракетное вооружение
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