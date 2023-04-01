Шойгу заявил, что РФ кратно увеличила выпуск боеприпасов для выполнения задач по плану СВО

Сергей Шойгу Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Россия нарастила производство обычных и высокоточных боеприпасов, это позволяет выполнять поставленные президентом задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения. Всё это позволяет выполнять поставленные Верховным главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции", - сказал он на совещании в штабе объединенной группировки российских войск, задействованных в СВО.

Шойгу в штабе заслушал доклады о текущей обстановке, провел совещание с командованием группировки и заместителями министра обороны по вопросам обеспечения войск боеприпасами, сообщили в Минобороны России в субботу.

"Обеспечение группировок войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в правительстве и в министерстве обороны РФ, - цитирует ведомство министра. - Объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены. Принимаются необходимые меры по их наращиванию".

В Минобороны сообщили, что в ходе совещания обсуждены вопросы дальнейшего наращивания обеспечения группировок боеприпасами, повышения эффективности системы логистики.

Шойгу ранее проверил ход выполнения гособоронзаказа на оборонных предприятиях в московском, челябинском и кировском регионах, сказали в военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, "руководители предприятий доложили Сергею Шойгу о текущих результатах выполнения государственного оборонного заказа, а также о реализуемых предприятиями проектах по модернизации и расширению производственных мощностей для значительного увеличения объемов выпускаемой продукции".