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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

Шойгу заявил, что РФ кратно увеличила выпуск боеприпасов для выполнения задач по плану СВО

Шойгу заявил, что РФ кратно увеличила выпуск боеприпасов для выполнения задач по плану СВО
Сергей Шойгу
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Россия нарастила производство обычных и высокоточных боеприпасов, это позволяет выполнять поставленные президентом задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения. Всё это позволяет выполнять поставленные Верховным главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции", - сказал он на совещании в штабе объединенной группировки российских войск, задействованных в СВО.

Шойгу в штабе заслушал доклады о текущей обстановке, провел совещание с командованием группировки и заместителями министра обороны по вопросам обеспечения войск боеприпасами, сообщили в Минобороны России в субботу.

"Обеспечение группировок войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в правительстве и в министерстве обороны РФ, - цитирует ведомство министра. - Объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены. Принимаются необходимые меры по их наращиванию".

В Минобороны сообщили, что в ходе совещания обсуждены вопросы дальнейшего наращивания обеспечения группировок боеприпасами, повышения эффективности системы логистики.

Шойгу ранее проверил ход выполнения гособоронзаказа на оборонных предприятиях в московском, челябинском и кировском регионах, сказали в военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, "руководители предприятий доложили Сергею Шойгу о текущих результатах выполнения государственного оборонного заказа, а также о реализуемых предприятиями проектах по модернизации и расширению производственных мощностей для значительного увеличения объемов выпускаемой продукции".

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Сергей Шойгу Украина СВО
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