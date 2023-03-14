Брянские власти опровергли сообщения об атаке украинского дрона на химзавод

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Информация об атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на Брянский химический завод не подтверждается оперативными службами. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона во вторник.

"Оперативные службы не подтвердили информацию, опубликованную в СМИ и мессенджерах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ранее в СМИ и телеграм-каналах распространилась информация о попытке атаки дрона ВСУ на Брянский химический завод, расположенный неподалеку от города Сельцо. По их данным, дрон якобы был сбит российской системой "Панцирь" в нескольких километрах от предприятия.