Украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Транснефти" в Брянской области

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию "Новозыбков".

"ВСУ с помощью БПЛА атаковали территорию НПС "Новозыбков" АО "Транснефть". Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. В целях обеспечения безопасности на время проведения оперативных мероприятий отключена электроэнергия в населенных пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Новское, Дубровка", - написал глава региона в телеграм-канале во вторник.

По его словам, энергоснабжение будет возобновлено после того, как завершатся оперативно-следственные мероприятия.