Суд списал принадлежавшие Навальному акции "Квадры" по иску структуры "Росатома"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Тульской области полностью удовлетворил иск АО "Русатом Инфраструктурные решения" (РИР, структура ГК "Росатом") к Алексею Навальному, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

РИР в иске требовал снять арест с принадлежавших политику 33 318 акций ПАО "Квадра" и обязать Национальный расчетный депозитарий списать их с лицевого счета Навального и зачислить на лицевой счет "РИР".

Еще одним ответчиком значилось АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".

Навальный включен Росфинмониторингом в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. К этому разбирательству Росфинмониторинг был привлечен как третье лицо, следует из картотеки дел.

РИР в феврале 2022 года купил 82,47% акций "Квадры" у структур Михаила Прохорова. Стороны не раскрывали сумму сделки, по информации источников "Интерфакса" она составила около 26 млрд рублей.

После этого РИР выставил обязательное предложение о покупке акций "Квадры". По итогам оферты доля РИР увеличилась до 95,02%, то есть преодолела порог, превышение которого по закону об АО дает мажоритарию право принудительно выкупить остающиеся акции у миноритариев. В конце июля РИР запустил эту процедуру, цена выкупа обыкновенной акции в рамках squeeze-out была установлена в размере 0,0131 рубля за штуку, привилегированной - 0,01025 рубля.

Как сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе РИР, компании удалось приобрести 99,99909% уставного капитала энергокомпании, но ставшиеся акции в размере 0,00091% оказались под арестом. "В таком случае, согласно законодательству, списание ценных бумаг проводится после снятия ареста", - говорили в компании.

В начале декабря 2022 года, как следует из картотеки арбитражных дел, РИР подал несколько исков в Арбитражный суд Тульской области к физлицам, среди которых - Навальный, отбывающий наказание.

В конце 2000-х годов Алексей Навальный получил известность на российском фондовом рынке как миноритарий-активист, причем не только за счет судебных процессов с компаниями из своего инвестиционного портфеля: так, будущий оппозиционный политик входил в первый состав комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка, сформированного в 2009 году, а в 2012-2013 годах был членом совета директоров "Аэрофлота".

"Квадра" работает в 10 областях Центрального федерального округа, в ее составе около 20 электростанций и свыше 300 котельных. Прежнее название компании - ТГК-4, она была выделена из состава РАО "ЕЭС России" в ходе реформирования российской электроэнергетики (соответственно, владелец акций ликвидированного в 2008 году РАО автоматически становился акционером ТГК-4, как и других сформированных из активов госхолдинга компаний).