Структура "Росатома" подала иск к Навальному

Компания через суд хочет добиться выкупа арестованных акций "Квадры", которые принадлежат политику

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Рутинная корпоративная процедура принудительного выкупа акций у миноритариев, которую проводит структура "Росатома" в купленной ей у "Онэксима" региональной энергокомпании "Квадра", наткнулась на препятствие в виде микроскопического по размерам пакета арестованных ценных бумаг.

Один из владельцев таких акций - оппозиционер Алексей Навальный, с которым мажоритарий "Квадры" теперь вынужден судиться.

АО "Русатом инфраструктурные решения" (РИР, входит в ГК "Росатом") в феврале 2022 года купило 82,47% акций ПАО "Квадра" у структур Михаила Прохорова. Стороны не раскрывали сумму сделки, по информации источников "Интерфакса", она составила около 26 млрд рублей.

В начале марта РИР выставил обязательное предложение о покупке акций "Квадры", которое действовало до 24 мая. По итогам оферты доля РИР увеличилась до 95,02%, то есть преодолела порог, превышение которого по закону об АО дает мажоритарию право принудительно выкупить остающиеся акции у миноритариев. В конце июля РИР запустил эту процедуру, цена выкупа обыкновенной акции в рамках squeeze-out была установлена в размере 0,0131 руб. за штуку, привилегированной - 0,01025 руб.

В начале декабря, как следует из картотеки арбитражных дел, РИР подал несколько исков в Арбитражный суд Тульской области к физлицам, среди которых - Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии строгого режима в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области. Также ответчиком по искам значится регистратор - АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".

Подробностей в карточках дел пока не приводится.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе РИР, иски касаются принудительного выкупа акций "Квадры". На данный момент РИР приобрел 99,99909% уставного капитала энергокомпании, но на оставшиеся акции в размере 0,00091% наложен арест. В таком случае, согласно законодательству, списание ценных бумаг проводится после снятия ареста.

"Для устранения препятствий в законном праве АО "РИР" на осуществление принудительного выкупа акций ПАО "Квадра" и снятия ареста с ценных бумаг были поданы соответствующие иски в Арбитражный суд Тульской области", - сообщили в пресс-службе.

"Квадра" работает в 10 областях Центрального федерального округа, в ее составе около 20 электростанций и свыше 300 котельных. Прежнее название компании - ТГК-4, она была выделена из состава РАО "ЕЭС России" в ходе реформирования российской электроэнергетики (соответственно, владелец акций ликвидированного в 2008 году РАО автоматически становился акционером ТГК-4, как и других сформированных из активов госхолдинга компаний).