Путин предложил построить жилье в центрах городов ДФО на месте объектов ФСИН

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин сообщил о планах построить жилье и социальные объекты на месте объектов ФСИН и Минобороны в центрах городов Дальнего Востока. Он сказал это на совещании о развитии дальневосточных городов.

"У нас специфическая черта городов, о которых мы сегодня говорим. В их центральной части значительные территории занимают объекты Минобороны, ФСИН, других федеральных ведомств. Известно, что есть предложение по выводу таких объектов в другие места, чтобы освободившиеся пространства использовать для возведения жилья, социальных объектов, парков и так далее", - сказал президент.

Он предложил это обсудить.

Также Путин отметил важность кардинального улучшения ситуации с расселением в современное жилье жителей Дальнего Востока. По его словам, там "сложилась непростая ситуация".

"Сегодня в нашей повестке дня еще пять мастер-планов. Речь идет о проектах развития Читы, Южно-Сахалинской и Улан-Удэнской агломераций, Тынды и Северобайкальска", - сказал он на этом же совещании.

Он уточнил, что в Чите и Улан-Удэ стоит острая проблема загрязнения воздуха. Кроме того, требуется большая работа в модернизации электро- и теплоснабжения. На развитие Петропавловска-Камчатского до 2030 года, по словам президента, будет направлено почти 150 млрд рублей. По 11 объектам уже определены земельные участки и инвесторы.

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев попросил Путина на этом совещании ввести коэффициенты учета региональных особенностей при распределении средств на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры.

"Прошу Вас для ускорения реализации поставленных задач поддержать следующее предложение: ввести для Дальнего Востока коэффициенты учета региональных особенностей, включая транспортную доступность, сейсмику при распределении средств федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов социальной, культурной, транспортной, энергетической, коммунальной инфраструктуры", - сказал полпред.

Он отметил, что есть ряд факторов, которые сдерживают работу по развитию Дальнего Востока. Среди них - высокая стоимость строительных материалов в удаленных районах, сложная логистика, высокая сейсмическая активность.

