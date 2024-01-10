Путин поддержал отмену налога на единственное жилье для многодетных семей ДФО

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поддержал предложение жителя Анадыря освободить многодетные семьи Дальнего Востока от налога на единственное жилье.

"Безусловно, такая возможность есть. Я это поддерживаю и поручу правительству и соответствующей профильной комиссии Госсовета это проработать. Думаю, что в ближайшее время это решение будет принято", - сказал он на встрече с жителями города.

Президент также сказал, что многодетные семьи на Дальнем Востоке должны иметь возможность получить льготу на приобретение автомобиля. Так он ответил на просьбу одного из горожан разрешить тратить материнский капитал на покупку машины.

"Давайте не будем сейчас трогать семейный капитал на эти цели, просто попросим правительство и Министерство промышленности проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобилей в данном случае для многодетных семей на Дальнем Востоке, - сказал Путин - У нас было это в период пандемии для поддержки людей и поддержки автопрома. Это и сейчас востребовано".

"Потребностей у семей, тем более многодетных, всегда очень много... Я всегда боюсь, что когда начнем разрешать тратить материнский капитал по самым разным направлениям, мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей", - сказал президент.

10 января глава государства находится в рабочей поездке в Чукотском автономном округе.