В Wildberries отрицают закрытие пунктов выдачи из-за забастовки

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В пресс-службе онлайн-ритейлера Wildberries заявили, что пункты самовывоза товаров продолжают работу в стандартном режиме, а появившаяся ранее информация о закрытии пунктов выдачи и "забастовках" не соответствует действительности. В компании также объяснили, зачем ввели новые правила проверки товаров.

Ранее СМИ сообщили, что владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries, работающих с компанией по партнерской программе, стали протестовать против системы штрафных санкций со стороны маркетплейса, в частности, против штрафов за возврат товаров покупателем.

Как рассказали в Wildberries, во вторник в офис компании пришла группа из 10-15 человек, назвавшихся представителями партнерских пунктов выдачи, но не предоставивших свои данные как представителям Wildberries, так и сотрудникам правоохранительных органов, которых представители маркетплейса пригласили в офис. При этом количество партнеров, пришедших в офис Wildberries, составляет, по оценкам компании, 0,1% от их общего количества.

"Представители партнерских ПВЗ выразили недовольство усилением мер безопасности из-за подмен товаров. ... К сожалению, некоторые недобросовестные покупатели или менеджеры пунктов выдачи заказов могут подменять товары - например, на дешевые аналоги или товары без маркировки. Чтобы этого не происходило, менеджеры пунктов выдачи при возврате товара должны их проверять. Поэтому мы ввели дополнительную защиту наших продавцов от подмен. Ожидаем, что благодаря этим мерам доля мошенничеств снизится в несколько раз", - объяснили в пресс-службе.

"Мы находимся с нашими партнерами на связи [...]. В то же время с "партнерами", которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество может быть приостановлено в целях безопасности", - добавили в Wildberries.

Вечером во вторник Генпрокуратура России сообщила, что прокуратура Московской области по следам вышедших публикаций проверит соблюдение трудовых прав работников Wildberries.

"Проверочные мероприятия организованы по размещенным в СМИ сведениям о нарушении трудовых прав работников Wildberries, в том числе о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы", - сообщили в надзорном ведомстве.