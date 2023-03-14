Прокуратура проверит сообщения о нарушении прав работников Wildberries

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Московской области на основании информации СМИ проведет проверку соблюдения трудовых прав работников маркетплейса Wildberries. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"Прокуратура Мособласти проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries. Проведение проверки поручено Генпрокуратурой России. Проверочные мероприятия организованы по размещенным в СМИ сведениям о нарушении трудовых прав работников Wildberries, в том числе о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы", - сообщили в ведомстве во вторник.

В ведомстве уточнили, что в ходе проверки "будет дана принципиальная правовая оценка порядка привлечения работников к осуществлению трудовых функций, выплаты им заработной платы, принятия локальных актов, устанавливающих обжалуемые ими правила начисления штрафных санкций".

"Исполнение поручения находится на контроле Генпрокуратуры России", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Ранее в СМИ появилась информация, что возмущенные владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries, работающих с компанией по партнерской программе, стали протестовать против системы штрафных санкций со стороны маркетплейса.