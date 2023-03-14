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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:30

"Газпром" назвал условие для газификации Бурятии и Забайкалья до 2030 года

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" готов привести магистральный газ в Бурятию и Забайкалье в 2029-2030 годах при условии принятия инвестиционного решения о строительстве газопровода "Сила Сибири 2" в 2023 году, сказал предправления концерна Алексей Миллер на совещании у президента о развитии дальневосточных городов.

"Мы уже приступили к актуализации генеральной схемы газификации этих регионов. Заложили максимальные объемы потребления. Запрос на два субъекта на сегодня - 3,5 млрд куб. м. Труба пройдет от Наушек на границе с Монголией на северо-восток 250 км вдоль автодороги до Улан-Удэ, а на втором этапе еще 450 км до Читы", - сказал Миллер.

Он отметил, что проектом протокольного решения совещания срок газификации этих субъектов определен до 1 января 2032 года.

Открывая совещание, Владимир Путин указал: "Необходимо принять давно назревшее стратегическое решение - в ближайшие 10 лет обеспечить магистральным газом и Бурятию, и Забайкальский край". Он назвал газификацию Бурятии оптимальным способом решения экологических проблем в Улан-Удэ.

Однако Миллер отметил, что с учетом работы концерна по проекту "Сила Сибири" "этот срок может быть приближен" и составить 5,5 лет.

"Как только принимается окончательное инвестиционное решение - в момент подписания контракта; если оно будет принято в 2023 году, все зависит от того, как будет быстро принято инвестиционное решение", - сказал Миллер, указав, что в таком случае может идти речь о 2029-2030 годах.

"Газпром" продолжает переговоры по проекту поставок газа в Китай через территорию Монголии в объеме до 50 млрд куб. м в год. Ведется проектирование газопровода.

Бурятия Забайкалье Газпром Алексей Миллер Сила Сибири Монголия
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