Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Единый день введут для ежемесячной выплаты средств из маткапитала

Единый день введут для ежемесячной выплаты средств из маткапитала
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Единый день выплаты средств из материнского капитала на детей до трех лет будет введён с июня этого года, сообщает на своем сайте Социальный фонд.

"Семьи, оформившие такую меру поддержки, начнут получать средства 5-го числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий, а за предыдущий месяц", - говорится в сообщении.

В Соцфонде отметили, что пока даты выплат из маткапитала различаются: в ряде регионов их переводят с 1-го по 15-е число, а где-то - с 16-го по 25-е. Деньги при этом поступают за текущий месяц, то есть в марте семьи получают выплаты за март, в апреле - за апрель. "Впервые новая дата будет применена к пособию за май, деньги на счет поступят семьям 5 июня", - пояснили в пресс-службе.

Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически, родителям не нужно в связи с этим никуда обращаться. Чтобы семьи были готовы к изменениям, отделения Социального фонда уже до конца марта начнут рассылку уведомлений о новых датах получения выплат, добавили в Соцфонде.

Там напомнили, что право на ежемесячные средства из материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе. При расчете дохода учитываются зарплаты, премии, пенсии, больничные и ряд других поступлений, которые получают родители и дети. Сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму ребенка в регионе. До 2023 года ежемесячные средства из материнского капитала полагались только на второго ребенка в семье, с этого года выплату можно оформить на каждого малыша в возрасте до 3 лет.

Социальный фонд маткапитал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин и МИД предложили приостановить действие налоговых соглашений с недружественными странами

Минфин и МИД предложили приостановить действие налоговых соглашений с недружественными странами

Совфед одобрил законы о наказании за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ

Минпромторг включил в перечень для параллельного импорта еще 11 марок автомобилей

Минпромторг включил в перечень для параллельного импорта еще 11 марок автомобилей

Правительство предложило россиянам пройти бесплатное обучение для работы в ОПК

ФАС получила заявку на приобретение российских активов производителя Lipton

ФАС получила заявку на приобретение российских активов производителя Lipton

Экспортную пошлину на пшеницу из России снизили впервые с 25 января

Экспортную пошлину на пшеницу из России снизили впервые с 25 января

Российское Минобороны назвало причину падения в Черное море беспилотника США

Москалькову предложили исключить из европейской сети правозащитной организации GANHRI

Что произошло за день: вторник, 14 марта

Путин рассказал об обнаружении "антенны" недалеко от места подрыва "Северного потока"

Путин рассказал об обнаружении "антенны" недалеко от места подрыва "Северного потока"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });