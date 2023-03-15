Единый день введут для ежемесячной выплаты средств из маткапитала

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Единый день выплаты средств из материнского капитала на детей до трех лет будет введён с июня этого года, сообщает на своем сайте Социальный фонд.

"Семьи, оформившие такую меру поддержки, начнут получать средства 5-го числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий, а за предыдущий месяц", - говорится в сообщении.

В Соцфонде отметили, что пока даты выплат из маткапитала различаются: в ряде регионов их переводят с 1-го по 15-е число, а где-то - с 16-го по 25-е. Деньги при этом поступают за текущий месяц, то есть в марте семьи получают выплаты за март, в апреле - за апрель. "Впервые новая дата будет применена к пособию за май, деньги на счет поступят семьям 5 июня", - пояснили в пресс-службе.

Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически, родителям не нужно в связи с этим никуда обращаться. Чтобы семьи были готовы к изменениям, отделения Социального фонда уже до конца марта начнут рассылку уведомлений о новых датах получения выплат, добавили в Соцфонде.

Там напомнили, что право на ежемесячные средства из материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе. При расчете дохода учитываются зарплаты, премии, пенсии, больничные и ряд других поступлений, которые получают родители и дети. Сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму ребенка в регионе. До 2023 года ежемесячные средства из материнского капитала полагались только на второго ребенка в семье, с этого года выплату можно оформить на каждого малыша в возрасте до 3 лет.