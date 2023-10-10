Маткапитал в 2024 году превысит 630 тысяч рублей на первого ребенка

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Материнский капитал в 2024 году составит почти 631 тысячу рублей на первого ребенка и 834 тысячи рублей на второго, сообщил на заседании программной комиссии "Единой России" министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"В следующем году его получат более 1 млн семей. Сумма сертификата на материнский капитал будет увеличена на уровень фактической инфляции по итогам 2023 года. Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%, и нужно сказать, что сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тысячу рублей, на второго - около 834 тысяч рублей", - заявил министр.

По его данным, по итогам 2023 года более 226 тысяч семей используют возможность оплатить материнским капиталом образование детей.

Программа материнского капитала работает в России с 2007 года. В 2023 году размер капитала был проиндексирован на 11,9% и теперь составляет 586,9 тысячи рублей на первого ребенка и 775,6 тысячи - на второго.