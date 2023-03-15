Глава Минцифры предложил компенсировать "Почте России" работу на селе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава Минцифры РФ Максут Шадаев считает необходимым разработать законопроект, предусматривающий предоставление "Почте России" компенсаций за оказание социально значимых услуг почтовой связи в сельской местности.

"Нам нужно делать отдельный законопроект, который будет вводить справедливую компенсацию для "Почты России" расходов на оказание социально значимых услуг в сельской местности - там, где, в основном, эта деятельность носит убыточный характер", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по информполитике.

По его словам, сейчас "Почта России" фактически вынуждена во многих случаях обеспечивать содержание убыточных отделений почтовой связи и гарантировать единый стандарт и качество оказания услуг. "При этом это все делается за счет собственных средств (компании - ИФ)", - сказал Шадаев.

Как сообщалось, государственное субсидирование "Почты России" было отменено в 2014 году.