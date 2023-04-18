Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Операторов доставки товаров могут обязать компенсировать "Почте России" затраты на работу в селах

Операторов доставки товаров могут обязать компенсировать "Почте России" затраты на работу в селах
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предлагает создать специальный фонд, куда операторы доставки товаров будут отчислять часть выручки, средства пойдут на компенсацию "Почте России" затрат на предоставление социально значимых услуг в отдаленной и сельской местности, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев в кулуарах First Russian Data Forum.

Аналогичный механизм существует в телеком-отрасли: все операторы связи РФ отчисляют по 1,2% выручки в резерв универсальной услуги связи (УУС), за счет этих средств "Ростелеком" реализует программу устранения цифрового неравенства в отдаленных и сельских поселениях.

По словам Шадаева, Минцифры уже подготовило законопроект, предусматривающий компенсации "Почте России" предоставления услуг на селе.

"Там будет механизм компенсации. Причем это механизм пока небюджетной компенсации", - сказал министр. В качестве примера он привел фонд УУС, существующий в телеком-отрасли.

Отвечая на вопрос, какие компании будут отчислять средства в новый фонд, министр сказал: "Участники рынка доставки товаров".

Других деталей, в том числе предполагаемый размер отчислений, глава Минцифры не назвал. Шадаев уточнил, что законопроект планируется представить в ближайший месяц.

В середине марта Шадаев заявил о необходимости предусмотреть предоставление "Почте России" компенсаций за оказание социально значимых услуг почтовой связи в сельской местности, где, в основном, эта деятельность носит убыточный характер.

По его словам, сейчас "Почта России" фактически вынуждена во многих случаях обеспечивать содержание убыточных отделений почтовой связи и гарантировать единый стандарт и качество оказания услуг.

Как сообщалось, государственное субсидирование "Почты России" было отменено в 2014 году.

Максут Шадаев Минцифры Почта России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпросвещения объявило о создании "белого интернета" для учеников в школах РФ

Госдума приняла закон о пожизненном наказании за государственную измену

Госдума приняла закон о гражданстве РФ

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест журналиста WSJ Гершковича

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест журналиста WSJ Гершковича

В МИД РФ вызваны послы США, Британии и Канады

Дума приняла поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии

Дума приняла поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии

Глава Минцифры сказал, что пока блокировка "Википедии" в России не планируется

Глава Минцифры сказал, что пока блокировка "Википедии" в России не планируется

Сервис Twitch оштрафован на 4 млн рублей за неудаление фейков об СВО и мобилизации

Фонд Wikimedia оштрафовали на 800 тыс. рублей за неудаление информации о зацепинге

Фонд Wikimedia оштрафовали на 800 тыс. рублей за неудаление информации о зацепинге

Традиционного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет

Традиционного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });