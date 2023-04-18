Операторов доставки товаров могут обязать компенсировать "Почте России" затраты на работу в селах

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предлагает создать специальный фонд, куда операторы доставки товаров будут отчислять часть выручки, средства пойдут на компенсацию "Почте России" затрат на предоставление социально значимых услуг в отдаленной и сельской местности, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев в кулуарах First Russian Data Forum.

Аналогичный механизм существует в телеком-отрасли: все операторы связи РФ отчисляют по 1,2% выручки в резерв универсальной услуги связи (УУС), за счет этих средств "Ростелеком" реализует программу устранения цифрового неравенства в отдаленных и сельских поселениях.

По словам Шадаева, Минцифры уже подготовило законопроект, предусматривающий компенсации "Почте России" предоставления услуг на селе.

"Там будет механизм компенсации. Причем это механизм пока небюджетной компенсации", - сказал министр. В качестве примера он привел фонд УУС, существующий в телеком-отрасли.

Отвечая на вопрос, какие компании будут отчислять средства в новый фонд, министр сказал: "Участники рынка доставки товаров".

Других деталей, в том числе предполагаемый размер отчислений, глава Минцифры не назвал. Шадаев уточнил, что законопроект планируется представить в ближайший месяц.

В середине марта Шадаев заявил о необходимости предусмотреть предоставление "Почте России" компенсаций за оказание социально значимых услуг почтовой связи в сельской местности, где, в основном, эта деятельность носит убыточный характер.

По его словам, сейчас "Почта России" фактически вынуждена во многих случаях обеспечивать содержание убыточных отделений почтовой связи и гарантировать единый стандарт и качество оказания услуг.

Как сообщалось, государственное субсидирование "Почты России" было отменено в 2014 году.