В Госдуме заявили, что потребление газа на внутреннем рынке нуждается в господдержке

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Резкое снижение экспорта газа приводит к необходимости выработки законодательных решений и государственной поддержке мер по увеличению потребления газа на внутреннем рынке РФ, считает глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

"В газовой отрасли основная проблема связана с резким снижением экспорта газа, прежде всего, трубопроводного. Приоритет - расширение потребления газа на внутреннем рынке. Это означает ускоренную максимально возможную газификацию регионов, в том числе за счет СПГ и СУГ, расширение использования газомоторного топлива, СПГ на транспорте, ускоренное развитие нефтегазохимии, соответствующую господдержку и нормативное обеспечение", - приводит слова Завального пресс-служба комитета Госдумы по энергетике по итогам правительственного часа с участием главы Минэнерго в парламенте.

"Решение этой задачи будет способствовать замещению жидких топлив газом на внутреннем рынке, поддержке экспортного потенциала нефтяной отрасли в условиях снижения добычи нефти, а также снижению затрат бюджета на стабилизацию цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Принципиальное значение имеет реализация всех инфраструктурных проектов, как экспортных, так и обеспечивающих развитие внутреннего рынка газа, в том числе - на востоке страны", - уверен председатель комитета.

Он также отметил, что в нефтяной отрасли важнейшие задачи - это преодоление санкционных ограничений с минимальными экономическими потерями, поддержание эффективности и объемов добычи, выполнение программ импортозамещения, прежде всего, в части высоких технологий.