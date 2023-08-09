УГМК может достроить СПГ-терминал для газификации свердловской Шали до 2026 года

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - ООО "УГМК-Телеком" (дочернее предприятие УГМК) построит пункт регазификации сжиженного природного газа в Шалинском городском округе (находится в Свердловской области, граничит с Пермским краем), проект может быть завершен в 2025 году .

Об этом журналистам сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

"Выбрана на конкурсной основе подрядная организация, которая приступила уже сейчас к строительству, сейчас расчищает территорию, определяет поставщика оборудования. Поэтому я думаю, что за 2-2,5 года этот объект будет построен", - сказал он.

Согласно информации на сайте госзакупок, стоимость проекта - 646,3 млн рублей. "УГМК-Телеком" выбран подрядчиком, договор с компанией уже заключен. Мощность комплекса составит 27,22 млн нормальных кубометров в год регазифицированного СПГ.

Снабжать Шалинский городской округ трубопроводным газом было бы неэффективно из-за удаленности территории, на нее бы пришлось потратить несколько миллиардов рублей. Кроме того, там расположены особо охраняемые природные зоны, что осложняло бы процесс прокладки труб.

"После Шали у нас в планах - это Дружинино (поселок на юго-западе области - ИФ), это тоже достаточно крупный населенный пункт, узловая станция для железной дороги. Туда также проблема протянуть газопровод", - отметил Смирнов.

Проект с Дружинино может быть реализован перспективе 5-6 лет.

В настоящее время газификация удаленных территорий при помощи СПГ осуществляется в Свердловской области только в Староуткинском городском округе (находится рядом с Шалинским городским округом). Проект реализован "Газпром трансгаз Екатеринбургом". В Староуткинске построен комплекс по приему, хранению, регазификации сжиженного газа и две блочно-модульные газовые котельные.

В апреле директор проектного офиса по газомоторному топливу "УГМК-Телеком" Всеволод Шарипов сообщал, что УГМК также планирует построить в Свердловской и Кемеровской областях заводы по сжижению природного газа для собственной техники.

"УГМК-Телеком" занимается предоставлением услуг связи, интеграцией информационных систем. Компания работает на Урале, в Сибири, Башкирии и Центральной России.