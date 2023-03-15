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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Роспотребнадзор подтвердил два случая сибирской язвы у жителей Чувашии

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Два случая заболевания сибирской язвой выявлено у жителей Чувашской республики, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Чувашии.

Отмечается, что случаи зафиксированы у жителей Цивильского муниципального округа.

В ведомстве сообщили, что причиной заражения стал контакт с разделанной тушей быка.

Роспотребнадзор заверил, что все контактные лица помещены под меднаблюдение.

Отмечается, что при получении экстренного извещения о подозрении на заболевание специалистами управления "незамедлительно начато эпидемиологическое расследование по установлению причины заражения и проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения инфекции".

Так, были отобраны пробы объектов окружающей среды для установления источника инфекции, путей и факторов передачи.

Ситуация находится на контроле управления.

Чувашия Роспотребнадзор
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