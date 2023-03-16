Вероятной причиной сибирской язвы в Чувашии мог стать незаконный убой бычка на подворье

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Возможной причиной случая сибирской язвы в Чувашии стал незаконный подворный убой нелегально купленного животного, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

"В ходе расследования вспышки сибирской язвы в Чувашии, которое в настоящее время проводит территориальное управление Россельхознадзора совместно с природоохранной прокуратурой, установлен факт незаконного подворного убоя в одном из личных подсобных хозяйств бычка, не стоящего на учете в ветеринарной службе, - говорится в сообщении. - По данным владельца, животное было приобретено по объявлению, без ветеринарно-сопроводительных документов. Вакцинация от сибирской язвы не проводилась".

Выяснилось также, что животное было забито из-за ухудшения состояния его здоровья. Ветеринарно-санитарная предубойная экспертиза не проводилась.

Как считают в службе, заражение людей произошло через порезы на руках при обработке туши. Полученные мясо и шкура были реализованы неизвестным людям.

Управление Россельхознадзора обратилось в МВД России по Чувашской республике с просьбой об оказании помощи в расследовании происхождения этого животного и путей его перемещения. В настоящее время представители Россельхознадзора и прокуратуры находятся с инспекцией в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ), в котором содержалось животное. Устанавливаются пути заноса возбудителя сибирской язвы и обстоятельства реализации мяса и мясопродуктов.

Согласно сообщению, на внеочередном заседании правительственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Чувашской республики планируется выработать комплекс мер по ликвидации очага сибирской язвы на территории Цивильского муниципального округа Чувашии.

Сибирская язва – особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и других животных всех видов, а также человека.

Как сообщалось, жители Чувашии, заразившиеся сибирской язвой (два пациента), продолжают получать лечение, угрозы для жизни нет. Контактирующие с ними лица находятся под постоянным медицинским наблюдением, получают профилактическое лечение. По данным Минздрава Чувашии, на 08:00 четверга в регионе новых случаев заражения сибирской язвой не обнаружено.

В очаге заболевания проведена дезинфекция. За населенным пунктом, где он возник, ведется наблюдение.