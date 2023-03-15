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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Глава Минэнерго назвал стабильной ситуацию с нефтепереработкой в России

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Нефтеперерабатывающая отрасль России работает стабильно, даже несмотря на планы сокращения добычи нефти и начало периода ремонтов НПЗ, сообщил журналистам глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Его спросили, как обстоят дела с переработкой в связи с сокращением производства нефти.

"Нефтепереработка стабильна, даже в условиях начала ремонтной компании мы не видим проблем с насыщением внутреннего рынка. Начинается выход из зимнего ДТ, меняется (корзина нефтепродуктов - ИФ)", - ответил министр.

Ранее в Госдуме он сказал, что сокращение добычи нефти Россией в марте на 500 тысяч б/с уже в краткосрочной перспективе - во втором полугодии 2023 года - может отразиться на ее рыночной стоимости.

Он отметил, что далее это позволит сократить дисконт на российские сорта нефти. "Сегодня продажа идет с дисконтом. Вы знаете, что принят указ, где дисконт снижается, начиная с апреля, и вносятся изменения по части учета особенностей налогообложения НДД и НДПИ с учетом дисконта и акцизов на нефтяное сырье. Это должно стабилизировать и снизить угрозу резкого снижения доходов федерального бюджета", - добавил глава Минэнерго.

Вице-премьер Александр Новак ранее объявил о "добровольном" сокращении нефтепроизводства в марте на 500 тысяч б/с, которое коснется только нефти. Он отмечал, что решение было принято без международных консультаций, оно будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения ограничений против российских энергоресурсов.

Минэнерго Николай Шульгинов Александр Новак
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