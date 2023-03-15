Глава Минэнерго назвал стабильной ситуацию с нефтепереработкой в России

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Нефтеперерабатывающая отрасль России работает стабильно, даже несмотря на планы сокращения добычи нефти и начало периода ремонтов НПЗ, сообщил журналистам глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Его спросили, как обстоят дела с переработкой в связи с сокращением производства нефти.

"Нефтепереработка стабильна, даже в условиях начала ремонтной компании мы не видим проблем с насыщением внутреннего рынка. Начинается выход из зимнего ДТ, меняется (корзина нефтепродуктов - ИФ)", - ответил министр.

Ранее в Госдуме он сказал, что сокращение добычи нефти Россией в марте на 500 тысяч б/с уже в краткосрочной перспективе - во втором полугодии 2023 года - может отразиться на ее рыночной стоимости.

Он отметил, что далее это позволит сократить дисконт на российские сорта нефти. "Сегодня продажа идет с дисконтом. Вы знаете, что принят указ, где дисконт снижается, начиная с апреля, и вносятся изменения по части учета особенностей налогообложения НДД и НДПИ с учетом дисконта и акцизов на нефтяное сырье. Это должно стабилизировать и снизить угрозу резкого снижения доходов федерального бюджета", - добавил глава Минэнерго.

Вице-премьер Александр Новак ранее объявил о "добровольном" сокращении нефтепроизводства в марте на 500 тысяч б/с, которое коснется только нефти. Он отмечал, что решение было принято без международных консультаций, оно будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения ограничений против российских энергоресурсов.