Капвложения вертикально-интегрированных нефтяных компаний в добычу выросли в 1,2 раза

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Капитальные вложения вертикально-интегрированных нефтяных компаний в добычу нефти в 2022 году составили 1,8 трлн рублей, что в 1,2 раза больше, чем в 2021 году, говорится в презентации министра энергетики Николая Шульгинова для Госдумы.

В 2020 году этот показатель быль на уровне 1,3 трлн рублей.

Ввод новых скважин по России в 2022 году составил 7,9 тыс. единиц по сравнению с 7,4 тыс. в 2021 году.

Добыча нефти и газового конденсата в прошлом году выросла на 2%, до 535,1 млн тонн, экспорт нефти увеличился на 17%, до 242,2 млн тонн.