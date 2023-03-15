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Госдума приняла в первом чтении новую редакцию закона о занятости населения в РФ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект с новой редакцией закона "О занятости населения в Российской Федерации".

В проекте закона № 275599-8 закрепляются понятия самозанятости и платформенной занятости. При этом регулирование самозанятости, платформенной занятости в России будет осуществляться отдельным федеральным законом.

Предлагается ввести систему норм, посвященных мониторингу и прогнозированию рынка труда. Кроме того, в проекте закона детально урегулированы вопросы, посвященные поддержке молодежи: закрепляются меры содействия занятости молодежи, предусматривается предоставление финансовой поддержки работодателям, принимающим на работу таких сотрудников.

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Также предусматривается введение новой категории лиц - граждане, находящиеся под риском увольнения, бывшие участники СВО, а также предусматриваются меры поддержки таких лиц, устанавливается система мер по сокращению нелегальной занятости и полномочия органов власти в этой сфере.

Кроме того, предлагается прописать в законодательстве возможность регистрации гражданина в качестве безработного по месту его пребывания; допускаются короткие подработки во время состояния на учете в качестве безработного.

Законопроект предлагает рассчитывать размер пособия по безработице исходя из МРОТ.

Предусматривается возможность получения пособия по безработице для граждан, прекративших самозанятость или индивидуальную предпринимательскую деятельность, не только в минимальном, но и в максимальном размере.

Расширяются возможности работодателей для устройства инвалидов.

Законопроект вступает в силу с 1 января 2024 года.

В числе авторов инициативы - председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как ранее заметил Володин, комментируя инициативу, "принятие нового закона о занятости назрело давно". По его словам, "действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад, сейчас принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы".

Госдума
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