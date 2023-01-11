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В Госдуму внесли новую редакцию закона о занятости населения

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Госдуму внесён проект новой редакции закона "О занятости населения в Российской Федерации", сообщили в среду в пресс-службе палаты парламента РФ.

Законопроектом предлагается сделать акцент на предотвращение безработицы, отмечают в пресс-службе. В частности, в новой редакции появляются дополнительные категории граждан, которые могут получить помощь от служб занятости, "например, люди, которые ищут лучшую для себя работу, или работники, находящиеся под риском увольнения".

Также в законопроекте оговорены категории тех, кто в первоочередном порядке получает услуги служб занятости. В их числе - участники специальной военной операции и члены их семей.

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Встать на учет и получать пособие по безработице в максимальном размере смогут индивидуальные предприниматели и самозанятые. Больше того, в российском законодательстве впервые будут закреплены такие категории как самозанятые и платформенно занятые - это, например, курьеры, таксисты.

В законопроекте прописаны организация содействия трудоустройству молодежи, работа служб занятости с образовательными организациями с целью обеспечить профориентацию и трудоустройство молодых специалистов, также сообщили в пресс-службе.

Кроме того, появляется норма о содействии занятости учащихся в свободное от учебы время; большой раздел посвящен защите трудовых прав инвалидов.

Согласно сообщению пресс-службы, законопроектом предусматривается индивидуальная работа служб занятости с каждым безработным, которая будет строиться на комплексной оценке его профессиональных навыков, в том числе, уточняется понятие "подходящая работа".

В числе авторов законопроекта - спикер Госдумы Вячеслав Володин,

"Принятие нового закона о занятости назрело давно", - процитировали в пресс-службе слова Володина.

По его словам, "действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад, сейчас принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы".

Госдума
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