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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

"КАМАЗ" разработает для "Газпрома" модели внедорожника и автобуса на газе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" разработает для "Газпрома" модели междугороднего автобуса и внедорожного автомобиля на природном газе.

Как сообщила пресс-служба "Газпрома", такие планы предусмотрены новым соглашением о сотрудничестве двух компаний.

Автобусы предполагается использовать для доставки сотрудников по дорогам общего пользования до рабочих мест, расположенных на значительном удалении от общественной транспортной инфраструктуры. Внедорожные автомобили – в качестве универсального транспорта для решения производственных задач в труднодоступной местности. Стороны проработают технические решения по конструктивному составу и комплектации новых моделей, проведут испытания пилотных образцов.

В среду состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и генерального директора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина. Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества, направленного на развитие рынка газомоторного топлива в России.

В сообщении отмечается, что по инициативе "Газпрома" "КАМАЗ" наладил серийный выпуск широкой линейки автомобилей и техники на природном газе. Сегодня завод производит около 130 моделей такого транспорта – более половины ассортимента всех газомоторных машин российского производства. С 2014 года "Газпром" на системной основе закупает газомоторный транспорт "КАМАЗа" для обновления автопарков дочерних компаний. В частности, это бортовые автомобили, седельные тягачи и самосвалы. Отдельное внимание стороны уделяют производству моделей инновационной газомоторной техники. Так, по заказу "Газпрома" "КАМАЗ" изготовил партию магистральных тягачей KAMAZ-5490 NEO на сжиженном природном газе для перевозки изотермических контейнеров с жидким гелием.

Осенью 2022 года "Газпром" и "КАМАЗ" подписали соглашение о поставке полноприводной техники нового модельного ряда – вахтовых автобусов КАМАЗ-6250 и передвижных мастерских КАМАЗ-62501. Они будут произведены преимущественно в газомоторном исполнении и адаптированы для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.

Передача "Газпрому" первой партии вахтовых автобусов запланирована уже на этот год.

КАМАЗ Газпром
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