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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Путин в четверг примет участие в съезде РСПП

В этот же день Путин по видеосвязи проведет совещание с правительством

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в четверг, 16 марта, примет участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП, сообщила пресс-служба Кремля.

Съезд РСПП - это финальное мероприятие по итогам традиционных форумов Недель российского бизнеса, в рамках которых формируется консолидированная позиция бизнеса и власти. Центральными темами съезда в этом году станут: импортозамещение и развитие российской промышленности в условиях санкционных ограничений, технологический суверенитет страны, стимулирование инвестиций, подготовка высококвалифицированных кадров и меры государственной поддержки бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы.

Ожидается участие порядка 1000 делегатов и участников съезда, среди которых - крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, члены правительства РФ, главы министерств и ведомств.

"В этот же день президент России в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации о реализации отдельных положений недавнего Послания Федеральному Собранию РФ и ходе работы по решению стратегических задач развития", - говорится в сообщении.

Докладчиками по различным социальным и экономическим вопросам выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Марат Хуснуллин, вице-премьер - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр финансов РФ Антон Силуанов и губернатор Челябинской области, руководитель комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер.

Владимир Путин РСПП
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