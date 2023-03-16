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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Путин обсудит с правительством финансовый и технологический суверенитет России

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - На регулярном совещании президента с членами правительства будет осуждаться тема финансового и технологического суверенитета России, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, совещание пройдет в режиме видеоконференции. Чиновники обсудят реализацию отдельных положений президентского послания и работу по решению стратегических задач развития.

О финансовом суверенитете России будут докладывать [первый вице-премьер Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов, добавил он.

Вице-премьер Татьяна Голикова "расскажет о расширении федерального проекта "Профессионалитет", о повышении благосостояния граждан, обеспечении народосбережения, поддержке семей и защите материнства и детства".

На закрытой для прессы части совещания чиновники обсудят развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, должны выступить вице-премьер Марат Хуснуллин и челябинский губернатор Алексей Текслер, продолжил Песков.

"[Вице-премьер - глава Минпромторга Денис] Мантуров расскажет о технологическом суверенитете РФ. Белоусов о расширении внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами. Это развитие новых дружественных направлений", - добавил он.

По словам Пескова, Хуснуллин, Мантуров и Белоусов сделают краткие сообщения для СМИ по итогам закрытой части совещания.

Владимир Путин Андрей Белоусов Антон Силуанов Татьяна Голикова Марат Хуснуллин
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