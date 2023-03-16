Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

В Астраханском биосферном заповеднике возник новый пожар

Первый пожар к утру локализовали в границах острова Блинов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники Астраханского биосферного заповедника локализовали пожар, охвативший 3 250 га на Обжоровском участке, и приступили к тушению нового возгорания, сообщила пресс-служба заповедника.

"По состоянию на 9:30 (8:30 по Москве) природный пожар на острове Блинов на Обжоровском участке заповеднике локализован в границах острова Блинов, не распространяется по площади, разрозненные очаги активного горения и тления фиксируются внутри локализованной площади. Ориентировочная площадь, пройденная огнем по этому пожару, составляет 3 250 га", - говорится в пресс-релизе.

Второй пожар на Обжоровском участке обнаружили поздно вечером в среду.

В 22:15 (21:12 по Москве) 15 марта от сотрудника заповедника, находящегося на посту на центральном кордоне, поступило сообщение "о быстро приближающемся с восточной стороны зареве огня".

"Место перехода огня с сопредельной территории в заповедник - правый берег протока Старая Протока. Группа прибыла на место и прибыла на место и обнаружила молниеносный переход огня широким фронтом в 6 км с сопредельной территории", - говорится в сообщении.

Огонь тушат шесть человек и три единицы техники.

Ранее сообщалось, что природный пожар охватил два участка заповедника - Обжоровский и Дамчикский. Накануне было локализовано возгорание, затронувшее 750 га на Дамчикском участке.

В среду губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил совету при полпреде президента в ЮФО, что у региона хватит сил и средств для тушения пожара.

Астраханский заповедник - старейший в стране, он основан в 1912 году с целью сохранения и изучения природных комплексов и генетических фондов дельты Волги и побережья Каспия. В 1984 году ему присвоен статус биосферного. Заповедник расположен в низовьях дельты Волги, его общая площадь - почти 70 тыс. га.

Астраханский биосферный заповедник Обжоровский участок остров Блинов Астраханская область Игорь Бабушкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Екатеринбурге задержали экс-мэра города Евгения Ройзмана

В Екатеринбурге задержали экс-мэра города Евгения Ройзмана

Две ракеты сбиты системой ПВО в небе над Белгородом

И.о. главы Чукотки назначен Владислав Кузнецов

Министры обороны России и США провели телефонные переговоры

Россия выходит из европейской научно-технической программы "Эврика"

Россия выходит из европейской научно-технической программы "Эврика"

Что произошло за день: среда, 15 марта

Президент Сирии Асад на встрече с Путиным поддержал российскую СВО

Президент Сирии Асад на встрече с Путиным поддержал российскую СВО

РФ попытается достать обломки упавшего в Черное море беспилотника США

РФ попытается достать обломки упавшего в Черное море беспилотника США

Генпрокурор РФ обвинил ведомства в трате средств на закупку иностранной продукции

Роспотребнадзор подтвердил два случая сибирской язвы у жителей Чувашии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });