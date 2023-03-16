В Астраханском биосферном заповеднике возник новый пожар

Первый пожар к утру локализовали в границах острова Блинов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники Астраханского биосферного заповедника локализовали пожар, охвативший 3 250 га на Обжоровском участке, и приступили к тушению нового возгорания, сообщила пресс-служба заповедника.

"По состоянию на 9:30 (8:30 по Москве) природный пожар на острове Блинов на Обжоровском участке заповеднике локализован в границах острова Блинов, не распространяется по площади, разрозненные очаги активного горения и тления фиксируются внутри локализованной площади. Ориентировочная площадь, пройденная огнем по этому пожару, составляет 3 250 га", - говорится в пресс-релизе.

Второй пожар на Обжоровском участке обнаружили поздно вечером в среду.

В 22:15 (21:12 по Москве) 15 марта от сотрудника заповедника, находящегося на посту на центральном кордоне, поступило сообщение "о быстро приближающемся с восточной стороны зареве огня".

"Место перехода огня с сопредельной территории в заповедник - правый берег протока Старая Протока. Группа прибыла на место и прибыла на место и обнаружила молниеносный переход огня широким фронтом в 6 км с сопредельной территории", - говорится в сообщении.

Огонь тушат шесть человек и три единицы техники.

Ранее сообщалось, что природный пожар охватил два участка заповедника - Обжоровский и Дамчикский. Накануне было локализовано возгорание, затронувшее 750 га на Дамчикском участке.

В среду губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил совету при полпреде президента в ЮФО, что у региона хватит сил и средств для тушения пожара.

Астраханский заповедник - старейший в стране, он основан в 1912 году с целью сохранения и изучения природных комплексов и генетических фондов дельты Волги и побережья Каспия. В 1984 году ему присвоен статус биосферного. Заповедник расположен в низовьях дельты Волги, его общая площадь - почти 70 тыс. га.