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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Пожар в Астраханском заповеднике ликвидирован

Пожар в Астраханском заповеднике ликвидирован
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Природный пожар на территории Астраханского государственного заповедника ликвидирован, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе особо охраняемой территории.

"Трое суток сотрудники Астраханского заповедника боролись с огненной стихией на Обжоровском участке. Откорректированная площадь, пройденная природным пожаром, по данным предварительного осмотра территории составляет около 12 850 га", - сказал представитель заповедника.

Он добавил, что точная площадь, пройденная огнем, и ущерб, причиненный пожаром, будут установлены по итогам обследования территории.

"С огнем под натиском практически штормового ветра вместе боролись государственные инспекторы, научные сотрудники и сотрудники общего отдела Астраханского заповедника. Избежать этого всего можно только одним способом - не поджигать сухую растительность вообще, ведь любые пожары на территории дельты Волги - дело рук только человека", - добавил собеседник агентства.

Астраханский заповедник - старейший в стране, он основан в 1912 году для сохранения и изучения природных комплексов и генетических фондов дельты Волги и побережья Каспия. В 1984 году ему присвоен статус биосферного. Заповедник расположен в низовьях дельты Волги, его общая площадь - почти 70 тыс. га.

Астраханский заповедник
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