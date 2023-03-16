Отчет правительства РФ в Госдуме состоится 23 марта

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Отчет правительства в Госдуме назначен на 23 марта, сообщил депутат нижней палаты парламента Денис Парфенов со ссылкой на председателя Думы Вячеслава Володина.

"Только что спикер Володин огласил окончательную дату отчета правительства - 23 марта. Это самый ранний по времени ежегодный отчет правительства", - написал Парфенов в четверг в своем телеграм-канале.

Ранее Володин сообщил, что профильные комитеты в рамках подготовки отчета уже встречаются с вице-премьерами и министрами, с понедельника начинаются встречи фракций с председателем правительства.

Совет Думы ранее направил премьеру РФ Михаилу Мишустину вопросы фракций к годовому отчету правительства. Совет также утвердил процедуру рассмотрения отчета на пленарном заседании. Как ожидается, отчет и его обсуждение займут порядка четырех часов.

Кроме того, было принято решение не ограничивать время выступления председателя правительства. Каждая фракция сможет задать Мишустину по пять вопросов, и по одному вопросу зададут депутаты, не входящие во фракции.

По итогам отчета выступят представители фракций (до 10 минут каждому).