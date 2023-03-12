Мишустин в понедельник встретится с депутатами Госдумы от "Единой России" и ЛДПР

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Премьер России Михаил Мишустин в понедельник начинает консультации с депутатами Госдумы в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в нижней палате парламента.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, первыми в серии таких встреч станут консультации с представителями фракций "Единой России" и ЛДПР, они пройдут в Доме правительства.

"Рабочие консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчета позволяют обеспечить более эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими тем и вопросов", - отметили в пресс-службе.

Впервые такой формат был опробован в 2021 году.

Ранее в воскресенье председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем телеграм-канале, что ежегодный отчет правительства в Думе состоится 22 или 23 марта.