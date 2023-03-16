Причиной пожара в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону назвали замыкание проводки

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Причиной пожара, начавшегося днем в четверг в здании Погрануправления ФСБ в центре Ростова-на-Дону, согласно предварительным данным, стало замыкание электропроводки, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"В 12:25 по московскому времени поступил сигнал о том, что в хозяйственных помещениях ПУ ФСБ России по Ростовской области по адресу ул. Сиверса, 20 в Ростове-на-Дону начался пожар. Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами", - написал он в своем телеграм-канале.

Он отметил, что пожар распространился на площади 800 кв. метров, в результате обрушились две стены. В тушении задействованы 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС РФ. Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.

"По оценке специалистов, угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет. Тем не менее, в целях безопасности из них начата эвакуация жителей. Ведутся следственные мероприятия", - добавил Голубев.

Между тем в экстренных службах сообщили, что пожар локализован.