Один человек погиб при пожаре на территории погрануправления ФСБ по Ростовской области

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Тело одного погибшего обнаружено на месте пожара на территории погрануправления ФСБ по Ростовской области в Ростове-на-Дону, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Погиб один человек, еще двое пострадали", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщила, что возгорание произошло на улице Сиверса в Ростове-на-Дону, где находится здание погрануправления ФСБ России по Ростовской области.

В пресс-службе администрации Ростова-на-Дону "Интерфаксу" заявили, что угроза жителям многоквартирных домов, расположенных по соседству с крупным пожаром в центре города, отсутствует.

"Глава администрации выезжал на место, все структурные подразделения работают, угрозы жителям близлежащих многоквартирных домов нет", - сказал представитель администрации.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса" с места происшествия, на улице, где произошел пожар, перекрыто движение транспорта в обоих направлениях, выставлено оцепление, за которое не пускают и пешеходов. Кроме того, движение в направлении к месту пожара перекрыто на близлежащем пр. Буденновский.

В свою очередь представитель УГИБДД региона сообщил журналистам, что в настоящее время движение по проспекту Сиверса от переулка Депутатского до улицы Красноармейской ограничено в обоих направлениях.