Российские военные уничтожили в ДНР украинский комплекс С-300 и РЛС производства США

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили в Донецкой народной республике (ДНР) украинский комплекс С-300 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Ясеновое (ДНР) уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300. В районе населенного пункта Миньковка (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

По его словам, помимо этого, в районе Константиновки уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс Оса-АКМ.

"В районе населенного пункта Камышевка (ДНР) поражен пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ", - сказал Конашенков.

Он заявил, что всего за сутки российскими войсками нанесены удары по 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 186 районах.