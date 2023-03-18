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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Минобороны РФ сообщило о продвижении штурмовых подразделений на авдеевском направлении

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российские военные продвинулись на авдеевском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма в субботу.

"На авдеевском направлении военнослужащими подразделения специального назначения первого Донецкого армейского корпуса были обнаружены две долговременные огневые точки противника. Расчет противотанкового ракетного комплекса последовательно уничтожил обе выявленные цели, тем самым обеспечив продвижение вперед штурмового подразделения", - сказал Бигма.

Он также сообщил, что на марьинском направлении "в ходе проведения воздушной разведки, расчетом подразделения БПЛА "Орлан-10" в ударном исполнении была выявлена группа военнослужащих ВСУ".

По его данным, ударами снарядов с БПЛА украинская группа была остановлена, а затем уничтожена огнем артиллерии.

Минобороны РФ Иван Бигма
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