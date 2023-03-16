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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Путин отметил выход внутреннего спроса на траекторию роста

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Внутренний спрос в России вышел на траекторию роста, в апреле розничный товарооборот прибавит не менее 5%, заявил президент Владимир Путин на съезде РСПП.

"Хорошо прибавляет внутренний спрос. По оценкам, мы уже в апреле выйдем на темпы роста розничного товарооборота не менее 5%, причем в реальном выражении", - сказал он.

Он подчеркнул, что "речь идет не о каком-то случайном всплеске". "Как отмечают эксперты, внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого, долгосрочного роста. В его основе - стабильность нашего рынка труда, увеличение зарплат и доходов граждан, а также снижение инфляции", - сказал президент.

Владимир Путин РСПП
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