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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Энергоблок №2 Ростовской АЭС включен в сеть после ремонта

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Энергоблок №2 Ростовской АЭС включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта, сообщило управление информации и общественных связей атомной станции.

В настоящее время реакторная установка выведена на номинальный уровень мощности. Общая продолжительность ремонта составила 32 суток.

На энергоблоке №2 с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и гарантированной безопасной выработки электроэнергии выполнены работы на основном оборудовании реакторной установки, системах безопасности, а также оборудовании турбинного отделения.

"В реакторном отделении выполнена перегрузка топлива – в активную зону загружены 66 "свежих" тепловыделяющих сборок. Проведен капитальный ремонт двух главных циркуляционных насосов, выполнен вихретоковый контроль теплообменных трубок парогенераторов. Это наиболее масштабные операции в ремонтной кампании на энергоблоке №2", - приведены в сообщении слова главного инженера Ростовской АЭС Андрея Горбунова.

Кроме того, он отметил, что в ходе ремонтной кампании на оборудовании реакторного и турбинного отделений, а также системах вентиляции выполнен запланированный объем работ в рамках программы модернизации.

В настоящее время все энергоблоки Ростовской АЭС работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Отмечается, что энергоблок №2 был принят в эксплуатацию в 2010 году. За это время он выработал более 89,6 млрд кВт.ч электроэнергии. Этого количества достаточно для обеспечения потребности всех жителей и предприятий Ростовской области в течение 4,5 лет. Работа энергоблока №2 Ростовской АЭС за 13 лет предотвратила попадание в атмосферу порядка 42 млн тонн углекислого газа, образующегося при сгорании органического топлива.

Как сообщалось, энергоблок №2 Ростовской АЭС был остановлен с 11 февраля для проведения планово-предупредительного ремонта.

АЭС в 2022 году увеличила выработку электроэнергии на 10,5% - до 35,046 млрд кВт.ч. План на текущий год - 32,279 млрд кВт.ч.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1 ГВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, №2 – в 2010 году, №3 – в 2015 году, №4 – в 2018 году.

Ростовская АЭС
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