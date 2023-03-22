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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Первый энергоблок Ростовской АЭС отключен на плановый капремонт

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Энергоблок №1 Ростовской АЭС отключен от сети для проведения планового капитального ремонта и модернизации. Об этом сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

Ремонт продлится более 60 суток. Из крупных операций запланированы работы на основном оборудовании реакторной и турбинной установок, ремонт всех трех систем безопасности, капремонт цилиндра низкого давления турбоагрегата и средний ремонт генератора.

"Будет выполнен большой объем по модернизации оборудования в рамках программы продления срока эксплуатации энергоблока №1. Именно этим обусловлена плановая продолжительность ремонта сроком более двух месяцев. В рамках модернизации также планируется провести замену оборудования и систем в реакторном и турбинном отделениях", - сказал Сорокин.

Он пояснил, что самые объемные работы предстоят на комплексе электрооборудования и систем управления защитой ядерной установки.

Мероприятия, связанные с заменой оборудования и направленные на восстановление и продление ресурса блока, начались в 2021 году и продлятся до 2030 года.

В настоящее время энергоблоки №№2, 3 и 4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Как сообщаюсь, 16 марта 2023 года энергоблок №2 Ростовской АЭС включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1 ГВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, №2 - в 2010 году, №3 - в 2015 году, №4 - в 2018 году.

Ростовская АЭС
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