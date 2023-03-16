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Сеть кинотеатров "Синема парк" внесена в реестр организаторов распространения информации

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, РКН) внесла в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) сеть кинотеатров "Синема парк".

Соответствующая запись содержится в реестре ОРИ, который ведет служба.

Согласно реестру, в него внесен сайт сети кинотеатров kinoteatr.ru, который содержит "информацию об анонсах фильмов, расписании киносеансов, адресах кинотеатров и прочую информацию, а также предоставляющий пользователям сервис для оформления онлайн-заказа (включая, но не ограничивая): билетов и продукции кинобаров, электронных подарочных сертификатов, онлайн подарочных карт с предоставлением возможности его оплаты способами из числа доступных на сервисе".

"Синема парк" - сеть кинотеатров, которая вместе с "Формулой кино" входит в состав Объединенной сети кинотеатров, считающейся одной из крупнейших сетей кинотеатров в России. В состав Объединённой киносети входит 74 кинотеатра в 29 городах России.

С 1 июля 2018 года организатор распространения информации в рамках реализации "пакета Яровой" обязан полгода хранить данные пользователей (переписки, аудио - и видеосообщения) и предоставлять их по запросу спецслужб.

Синема парк Роскомнадзор
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