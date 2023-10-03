ФСБ хочет обязать интернет-компании хранить данные о средствах платежа клиентов

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности РФ намерена расширить список данных, которые владельцы интернет-сайтов и сервисов, внесенных в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), обязаны хранить и предоставлять правоохранительным органам. В перечень предлагается добавить сведения о геолокации пользователя и средствах платежа.

Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

ФСБ предлагает внести изменения в правила хранения данных организаторами распространения информации в интернете, дополнив их сведениями "электронного мониторинга геолокации" и "о средствах платежа".

"Отсутствие нормативно закрепленной обязанности по обеспечению хранения и предоставления органам федеральной службы безопасности указанной категории сведений формирует неоднозначную правоприменительную практику, снижает эффективность оперативно-разыскной деятельности, негативно сказывается на обеспечении безопасности Российской Федерации", - считают в ФСБ.

Проект постановления разработан по поручению правительства РФ.

С 1 июля 2018 года организаторы распространения информации обязаны полгода хранить данные пользователей (переписки, аудио- и видеосообщения) и предоставлять их по запросу спецслужб. В настоящее время в реестре более 200 организаторов распространения информации.