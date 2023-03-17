Правительство РФ обсудит освобождение от налогообложения услуг замены авиазапчастей

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в пятницу планирует обсудить законопроект, в соответствии с которым предлагается освободить от налогообложения услуги по замене неисправных двигателей, компонентов и комплектующих изделий гражданских воздушных судов.

Это потребует внесения изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ, сообщили в пресс-службе правительства.

О подготовке такого законопроекта ранее сообщал источник "Интерфакса". Инициатива направлена на освобождение от НДС и налога на прибыль сервисных организаций, оказывающих услуги доступа к складам авиазапчастей, пояснял он.

После начала военной операции на территории Украины страны Запада прекратили поставки в РФ гражданских самолетов, а также агрегатов и запчастей к ним.