ОАК обсуждает с Минском создание центров для ремонта российской авиатехники

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на выставке в Минске планирует обсудить расширение производственной кооперации с авиапредприятиями Белоруссии, сообщили в пресс-службе компании.

"ОАК реализует программу импортозамещения и наращивания темпов производства. В связи с этим развитие сотрудничества с предприятиями Беларуси приобретает более важное значение. Планируется наладить более тесное взаимодействие с белорусскими производителями, в том числе по наращиванию объема поставок авиационных компонентов, узлов и агрегатов, - говорится в сообщении ОАК. - Также прорабатывается возможность создания площадок на территории Беларуси для ремонта и сервисного обслуживания поставленной в республику российской авиатехники".

На открывшейся в Минске оружейной выставке MILEX-2023 у ОАК запланирована насыщенная деловая программа, нацеленная на расширение производственной кооперации с авиационными предприятиями Белоруссии.

ОАК впервые принимает участие в MILEX, где демонстрирует в мультимедийном формате широкий спектр авиатехники, включая импортозамещенные версии пассажирских лайнеров МС-21 и Superjet, добавили в пресс-службе.