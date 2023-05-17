Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

ОАК обсуждает с Минском создание центров для ремонта российской авиатехники

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на выставке в Минске планирует обсудить расширение производственной кооперации с авиапредприятиями Белоруссии, сообщили в пресс-службе компании.

"ОАК реализует программу импортозамещения и наращивания темпов производства. В связи с этим развитие сотрудничества с предприятиями Беларуси приобретает более важное значение. Планируется наладить более тесное взаимодействие с белорусскими производителями, в том числе по наращиванию объема поставок авиационных компонентов, узлов и агрегатов, - говорится в сообщении ОАК. - Также прорабатывается возможность создания площадок на территории Беларуси для ремонта и сервисного обслуживания поставленной в республику российской авиатехники".

На открывшейся в Минске оружейной выставке MILEX-2023 у ОАК запланирована насыщенная деловая программа, нацеленная на расширение производственной кооперации с авиационными предприятиями Белоруссии.

ОАК впервые принимает участие в MILEX, где демонстрирует в мультимедийном формате широкий спектр авиатехники, включая импортозамещенные версии пассажирских лайнеров МС-21 и Superjet, добавили в пресс-службе.

Минск ОАК Белоруссия MILEX
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Дипломатическое противостояние

Глава финского МИД заявил о заморозке в России счетов дипмиссий Финляндии

Глава Минцифры заявил, что реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву

Глава Минцифры заявил, что реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву

Россия и Иран подписали соглашение по достройке ж/д участка Решт - Астара

Глава центра "Вектор" Максютов уволен из-за нарушения закона о коррупции

Глава центра "Вектор" Максютов уволен из-за нарушения закона о коррупции

Лавров рассказал о сохранившихся контактах с США

Продюсер Роднянский и режиссер Вырыпаев заочно арестованы по делу о фейках об армии

Источник сообщил об увольнении гендиректора центра "Вектор" Максютова

ВТБ в марте зафиксировал пиковое значение активности мошенников с начала года

ВТБ в марте зафиксировал пиковое значение активности мошенников с начала года

"Интерфакс" опубликовал список лучших университетов по направлению "Государственное и муниципальное управление"

Третьяковка ждет документов для передачи "Троицы" Рублева РПЦ

Третьяковка ждет документов для передачи "Троицы" Рублева РПЦ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });