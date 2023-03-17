Лидеры РФ и КНР по итогам переговоров в Москве подпишут два важных документа

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Москве подпишут два документа - об улучшении совместного партнерства в новую эпоху и по развитию ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 20-22 марта, в первый день состоятся его переговоры с Путиным тет-а-тет, а 21 марта - полноформатные переговоры.

"Поскольку это государственный визит, в Георгиевском зале Кремля руководителям будут представлены члены российской и китайской делегаций, затем президент РФ и председатель КНР перейдут в зал переговоров. Вначале переговоры пройдут в узком составе, после этого переговоры продолжатся в расширенном составе", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам в пятницу.

После этого состоится подписание совместных документов.

"Лидеры непосредственно подпишут два главных документа этого визита. Первый - совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Такая декларация совместная, она уже в высокой степени проработки, досогласовываются отдельные слова", - сказал помощник президента РФ.

Второй документ - совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года, добавил Ушаков.