Global Times спрогнозировала укрепление связей КНР и РФ после визита Си Цзиньпина в Москву

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Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Предстоящий 20-22 марта визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина нацелен на углубление стратегического партнерства между двумя странами, пишет в субботу китайская газета Global Times.

"Поездка в Россию еще больше углубит стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Россией, что не только принесет пользу двум странам и их народам, но и больше уверенности международному сообществу в условиях многочисленных рисков ", - говорится в редакционной статье издания.

Она отмечает, что в нынешней международной ситуации у Китая и России есть больше возможностей для углубления сотрудничества.

В частности, взаимодополняемость экономических структур двух стран "создает огромный потенциал" для сотрудничества в области энергетики, промышленности, технологий и людских ресурсов.

Во время визита Си Цзиньпина лидеры двух стран подробно обменяются мнениями по вопросам углубления взаимодействия в рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь" и Евразийским экономическим союзом, совместного поддержания стабильности и бесперебойного функционирования промышленных цепочек и цепочек поставок.

"Стратегическое сотрудничество между двумя сторонами продолжает расширяться, создавая модель для нового типа отношений между крупными странами", - подчеркивает газета.

Новый тип отношений между Китаем и Россией резко контрастирует со "стремлением некоторых стран создавать различные "малые круги", формировать клики и участвовать в блоковой политике", пишет она, и напоминает, что китайско-российских отношения построены на принципах отсутствия альянса, неконфронтации и ненаправленности против какой-либо третьей стороны.

"Теперь добавлено еще одно предложение: они не терпят вмешательства или принуждения какой-либо третьей стороны", отмечает Global Times.

Она обратила внимание на то что в мире придают большое значение тому, сможет ли визит китайского лидера сыграть роль в продвижении переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса".

"Ожидания международного сообщества в отношении дипломатии главы китайского государства могут быть серьезно ощутимы", - считают авторы статьи.

Они отмечают, что Китай стремится сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса и распространил соответствующий документ на эту тему.

"Однако следует сказать, что Китай не является ни причиной украинского кризиса, ни его стороной. Именно США и западные страны глубоко втянули себя в кризис. Ключ к его разрешению находится не в руках Китая, а в руках США и западных стран. Если они продолжат сеять смуту вместо сотрудничества, маловероятно, что какие-либо усилия по установлению мира и продвижению переговоров будут эффективными" - подчеркнуло издание.

В статье говорится: "Нынешний визит подпадает под сферу двусторонних отношений между Китаем и Россией, и основное внимание уделяется дальнейшему продвижению и руководству непрерывным развитием двусторонних отношений на высоком уровне. Другими словами, с украинским кризисом или без него, лидеры Китая и России будут поддерживать нормальные обмены и взаимодействия. По сути дела, это связано с тем, что две страны создали прочную политическую, экономическую и культурную основу, а укрепление и углубление китайско-российских отношений отвечает фундаментальным интересам двух народов".