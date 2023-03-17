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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Хуснуллин пообещал достроить автотрассу вокруг Азовского моря в 2024 году

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Автодорожное кольцо вокруг Азовского моря, которое строится по поручению президента России, практически готово, работы планируется завершить в 2024 году, заявил на совещании по развитию Крыма и Севастополя вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Вы поручали сделать полноценную трассу подъезда к Керченскому мосту. И могу с уверенностью сказать, что у нас дорога М-4 "Дон" с обходом Аксая в этом году будет завершена. Обход Краснодара в этом году будет завершен. В конце 2023 года у нас часть участка от Краснодара до Керченского моста, и в 2024 еще часть до Керченского моста, будет полностью построена четырехполосная новая дорога", - сказал он.

"Таким образом, мы Азовское море полностью возьмем в автомобильное кольцо", - подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что на новых территориях в 2022 году успели реконструировать около 368 км дорог. Дорожную сеть там будут продолжать расширять.

Марат Хуснуллин Азовское море Дон М4 Асай Краснодар Керченский мост
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