Власти планируют сделать строителей жилья резидентами СЭЗ в Крыму

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Строители жилья могут стать резидентами свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму, заявил на совещании у президента вице-премьер Марат Хуснуллин.

"У нас есть планы немножко поправить законодательство и дать возможности тем, кто занимается жильем, тоже быть участниками свободной экономической зоны, потому что кроме жилья идет и развитие промышленности стройматериалов, и развитие площадок, и комплексное развитие территорий, в том числе за счет КРТ. Эти поправки дадут возможность привлечения еще большего количества инвестиций", - сказал он.

Он напомнил, что закон об свободной экономической зоне уже принес в регион заметный объем инвестиций.

"Тот закон, который был принят по свободным экономическим зонам, позволяет нам привлечь большой объем инвестиций. В прошлом году суммарно только резидентами зоны прямых вложений было 44 млрд рублей. Считаем, что этот закон будет и дальше развиваться", - подчеркнул Хуснуллин.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщал, что в 2022 году в рамках работы СЭЗ в Крыму открыли 116 организаций и филиалов, было привлечено 22 млрд рублей инвестиций.

Минстрой с осени 2022 года стал ответственным за социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя, а также четырех новых регионов России.