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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Решетников предложил направить в туротрасль Крыма доходы от продажи иностранных активов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников предложил перенаправить доходы от продажи иностранных активов в России на поддержку туротрасли Крыма и Севастополя.

"Когда у нас иностранные инвесторы продают активы в стране, то 10% платят в бюджет. Эти деньги в бюджете не заложены. И есть такая практика, когда промышленные активы продают, то эти 10% идут на поддержку промышленности. Мы бы предложили, чтобы те деньги, которые поступают по линии Минэкономразвития, то есть туризм, лизинговые компании, направить на поддержку туротрасли Крыма и Севастополя. И выплатить по 4 МРОТа при условии, что компании сохранят коллективы", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина в пятницу.

Как отметил Решетников, такая поддержка позволит Крыму активно развивать туризм, не дожидаясь восстановления транспортной доступности. "Цена вопроса - от 2 до 2,5 млрд рублей. Как раз по планам у нас по линии министерства уже будет 4 млрд поступлений, и мы предлагаем перенаправить средства. Просим поддержать это предложение", - добавил министр.

Минэкономразвития Крым
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