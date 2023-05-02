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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Минэкономразвития направит 2,7 млрд рублей на поддержку туротрасли Крыма

Эти средства выручены от продажи активов иностранных резидентов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития планирует направить 2,7 млрд рублей на поддержку турбизнеса Крыма, чтобы финансово компенсировать снижение турпотока в регион, сообщил на совещании у президента глава министерства Максим Решетников.

"Сейчас у нас поступило почти 4 млрд рублей от продажи активов иностранных резидентов по линии министерства экономического развития. По вашему поручению мы направим часть этих денег, а именно 2,7 млрд рублей, на поддержку турбизнеса Крыма с тем, чтобы компенсировать снижение турпотока. Это то, что мы сейчас имеем", - сказал он.

По словам министра, несмотря на общий рост цен на размещение этим летом, стоимость гостиниц в Крыму сейчас ниже, чем в прошлом году: "В первую очередь, из-за транспортных ограничений".

Остальные 1,3 млрд рублей Решетников предложил направить на поддержку проектов модульных гостиниц.

"С тем, чтобы мы построили больше модульных гостиниц в этом году. Если будут хорошие проекты. Но в этом мы практически уверены", - заключил глава Минэкономразвития.

Максим Решетников Минэкономразвития Крым
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